Prezydent Andrzej Duda, po otrzymaniu od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara negatywnej opinii ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, byłych szefów CBA, podjął 23 stycznia decyzję o ułaskawieniu obu polityków PiS.



Co z mandatami poselskimi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?

Wcześniej jednak marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił mandaty poselskie Kamińskiego i Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z udziałem w tzw. aferze gruntowej. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła decyzje Hołowni w sprawie obu posłów, z kolei Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podtrzymała decyzję Hołowni ws. mandatu Kamińskiego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych obsadzona jest przez tzw. neosędziów, czyli sędziów nominowanych przez zreformowaną przez PiS KRS, wyłonioną bez udziału środowisk sędziowskich, co budzi wątpliwości co do jej legitymacji.



Mariusz Kamiński po wyjściu 23 stycznia z zakładu karnego sugerował, że w czwartek, gdy odbędzie się najbliższe posiedzenie Sejmu, pojawi się w parlamencie.



Kamińskiego i Wąsika za posłów nadal uważa prezydent i politycy PiS.