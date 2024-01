Czy Nikki Haley przegra z Donaldem Trumpem w rodzinnym stanie?

Komentujący wyborczy wieczór w CNN David Axelrod, konsultant polityczny i były doradca Baracka Obamy, opiniował, że decydując się na kontynuację kampanii, Haley naraża się na kolejną porażkę, m.in. w swoim rodzinnym stanie Karolinie Południowej, gdzie Donald Trump – podobnie jak w całym kraju – prowadzi w sondażach, zbierając średnio 60 procent poparcia. Tym bardziej, że Trumpa oficjalnie poparli czołowi politycy z Karoliny Południowej, w tym senator Tim Scott oraz gubernator Kristi Noem — i to mimo tego, że Trump wypowiada się o niej niepochlebnie. – Może zmarnować popularność, którą się cieszy wśród części wyborców, jeżeli zdecyduje się na kontynuację kampanii i przegra w rodzinnym stanie – powiedział Axelrod.

W prawyborach w New Hampshire Joe Biden pokonał kilku rywali, w tym kongresmena Deana Philipsa, pisarkę Mariannę Williamson i 19 innych kandydatów, mimo że z powodu sporu między Partią Demokratyczną a stanem New Hampshire jego nazwisko nie znalazło się na karcie do głosowania

Wielu polityków ze stanu Haley, w tym zastępca gubernatora, prokurator generalny i przewodniczący izby niższej stanowego parlamentu, pojawiło się na wiecu wyborczym z Trumpem w New Hampshire, dzień przed prawyborami w tym stanie. – Jeżeli głosować będziecie na Trumpa, to prawybory skończą się w Karolinie Południowej – zaapelował do wyborców Murrel Smith, przewodniczący izby niższej stanowego parlamentu w Karolinie Południowej.

New Hampshire: Joe Biden wygrał w prawyborach, choć jego nazwiska nie było na karcie

Po stronie demokratów, we wtorkowych prawyborach wygrał prezydent Joe Biden ubiegający się o kolejną kadencję. Pokonał kilku rywali, w tym kongresmena Deana Philipsa, pisarkę Mariannę Williamson i 19 innych kandydatów, mimo że z powodu sporu między Partią Demokratyczną a stanem New Hampshire, co do daty prawyborów, jego nazwisko nie znalazło się na karcie do głosowania. Podążając za wytycznymi ogólnokrajowego komitetu Partii Demokratycznej Biden nie agitował w Hew Hampshire, ale jego zwolennicy zorganizowali kampanię zachęcającą wyborców do wpisania jego nazwiska na karcie do głosowania. – To imponujące zwycięstwo. Wygrał chociaż jego nazwiska nie było na karcie do głosowania. Normalnie kandydaci, których nazwisko wyborcy wpisują na karcie do głosowania nie mają szans – powiedział w wywiadzie dla Huffington Post jeden ze strategów demokratycznych, Aaron Jacobs.

Pierwsze oficjalne prawybory w kalendarzu Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (DNC) zaplanowane są na 3 lutego i odbędą się w Karolinie Południowej.