O godz. 17.30 prezydent Andrzej Duda ogłosił, że wydał akt łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I zażądał natychmiastowego wypuszczenia ich z zakładów karnych, w których od 10 stycznia odbywają karę dwóch lat więzienia – Mariusz Kamiński w zakładzie w Radomiu, Maciej Wąsik w Przytułach.

– Potwierdzam to z całą mocą, panowie są ułaskawieni. Apeluję do ministra o natychmiastowe procedowanie tej sprawy. Natychmiast odsyłamy dokumenty, apeluję o natychmiastowe zwolnienie obu panów z zakładów karnych, przede wszystkim Mariusza Kamińskiego ze względu na jego stan zdrowia – mówił Duda.

To oznacza, że byli szefowie CBA mogą wyjść na wolność jeszcze dziś. Jak wyglądają procedury?

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wychodzą z więzień. Kiedy?

– Oryginał postanowienia ułaskawieniowego musi trafić do sądu wykonawczego. Decyzję o zwolnieniu z zakładu karnego wydaje sędzia dyżurny. Pismo trafia do jednostki penitencjarnej i w ciągu dwóch, trzech godzin następuje zwolnienie osoby. Wydaje się mu rzeczy osobiste, rozlicza jego pobyt. Szacuję, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to do godz. 22 powinni być wolni – mówi nam mec. Michał Zuchmantowicz, pełnomocnik Kamińskiego.