Magdalena Ogórek „dorabiała” w Polskim Radiu. Mowa o setkach tysięcy złotych

W grudniu poseł Dariusz Joński ujawnił w mediach społecznościowych ogromne zarobki byłych już pracowników TVP. Z doniesień wynikało, że Michał Adamczyk – odwołany już szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, – jedynie w ubiegłym roku z tytułu świadczenia pracy i umów cywilno-prawnych zarobił 1,5 mln zł. Podobną kwotę zarobić miał Jarosław Olechowski. Zastępcy szefa TAI Samuel Pereira oraz Marcin Tulicki zarobili w ubiegłym roku natomiast odpowiednio 440 tys. i 714 tys. zł.

Pracownicy TVP dorabiać mieli także do swoich pensji w Polskim Radiu. Rekordzistą miał być Adrian Klarenbach, prowadzący programy w TVP Info, który do swojej telewizyjnej pensji, z tytułu rozmów prowadzonych z politykami na antenie publicznego radia, dorobił 230 tys. zł. Po ok. 80 tys. Zarobić miało także Michał Rachoń i Katarzyna Hejke, wicenaczelnej "Gazety Polskiej", której współwłaścicielem jest pisowska spółka Srebrna. Z najnowszych informacji Onetu wynika, że 97 tys. zł za prowadzenie rozmów w Polskim Radiu zarobił w 2023 r. Również Grzegorz Jankowski, na co dzień związany z Telewizją Polsat.

Klarenbach w Radiu Rzeszów. Rozgłośnia wypłacała pieniądze spółce jednej z jego córek

Adrian Klarenbach, poza programami na centralnych antenach Polskiego Radia, współpracował także z Polskim Radiem Rzeszów, w którym prowadził niedzielną audycję "Pro publico bono”. Za każdy odcinek inkasował najpierw 3 tys. 500, a od stycznia 2023 r. 4 tys. 500 zł. Jedynie w 2023 r. zarobił w ten sposób 109 tys. 470 zł.

Pieniądze za audycje rozgłośnia wypłacać miała nie Klarenbachowi, lecz spółce jednej z jego córek. Z nią Radio Rzeszów miało podpisaną umowę na "autorskie prowadzenie audycji pt. Pro publico bono Adriana Klarenbacha, zwanego dalej Prowadzącym, obejmującą stworzenie oryginalnego materiału dziennikarskiego” – czytamy w Onecie.

Jak powiedział w rozmowie z portalem dziennikarz, „umowa podpisywana była z firmą córki, gdyż jest ona jego agentem”. - Na każdą moją aktywność poza TVP zgodę wyrazić musiał impresariat telewizji publicznej, który od każdej takiej umowy pobierał swoją prowizję stwierdził.