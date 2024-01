Tomasz Trela: Dwieście osób na podsłuchu

Jak długo ta komisja będzie pracować? To kwestia tego roku, półrocza, kadencji?

Myślę, że w ogóle nie możemy mówić o zakończeniu prac w tym półroczu. Materia jest bardzo złożona. Na pewno trzeba zbadać trzy elementy. Po pierwsze – kto zdecydował i dlaczego, by zakupić z Funduszu Sprawiedliwości oprogramowanie Pegasus. Po drugie – kto podejmował decyzję o słuchaniu tego czy innego obywatela,czy polityka. Po trzecie – trzeba sprawdzić i dotrzeć, ile tych osób było słuchanych. Sądzę, że z tych trzech komisji śledczych ta dotycząca Pegasusa będzie najdłużej pracowała. Bo zakres tematów jest bardzo duży. Liczba świadków do przesłuchania zarówno w trybie jawnym, jak i niejawnym – największa.

Jarosław Kaczyński będzie przesłuchany?

Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i wielu innych. To ludzie, którzy podejmowali najważniejsze decyzje w naszym kraju. Za czasów Beaty Szydło zdaje się były już przymiarki do zakupu Pegasusa. Później to realizował Zbigniew Zioro z wiceministrami. Chcemy przepytać ich wszystkich. Co do Jarosława Kaczyńskiego, to mam przekonanie, że najważniejsze decyzje dotyczące państwa polskiego były podejmowane przy ul. Nowogrodzkiej lub na warszawskim Żoliborzu. I to też musimy sprawdzić.

Będzie też sprawdzany wpływ podsłuchów na przebieg kampanii wyborczych?