Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz o decyzji ws. likwidatora Polskiego Radia: Ani kroku wstecz

To komentarz do decyzji oddalającej wniosek o wpis likwidacji Polskiego Radia i likwidatora Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Sądowego.



Dlaczego minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji?

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz postawił TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji po tym, jak Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową pozwalającą przekazać mediom publicznym 3 mld zł w postaci obligacji. Weto prezydenta posłużyło jako uzasadnienie postawienia mediów publicznych w stan likwidacji w związku z tym, że miało ono uniemożliwić zapewnienie im środków na finansowanie.



Stan likwidacji — co podkreślali przedstawiciele rządu Donalda Tuska — nie oznacza jednak, że TVP, Polskie Radio i PAP zostaną zlikwidowane.



Wcześniej Sienkiewicz, na podstawie Kodeksu spółek handlowych, odwołał zarządy i rady nadzorcze mediów publicznych i powołał nowe rady nadzorcze, które wyłoniły nowe władze TVP, Polskiego Radia i PAP.