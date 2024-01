W rozmowie z „Super Expressem” prezydent Andrzej Duda stwierdził, że Mariusz Kamiński jest „w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej” i, podobnie jak Maciej Wąsik, od zatrzymania 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim prowadzi strajk głodowy.



Reklama

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z „Super Expressem”: Ponownie ułaskawię Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

- Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię. Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością - stwierdził prezydent.



Komentując tę wypowiedź szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek, napisał w serwisie X: "Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar zwlekając i nie wypuszczając posłów z więzienia naraża ich życie i zdrowie". Oznacza to, że prezydent nie zmienił stanowiska i nie zamierza skorzystać z procedury ułaskawienia opisanej w konstytucji lecz nadal realizowana jest procedura opisana w Kodeksie postępowania karnego.



Czytaj więcej Polityka Kamiński i Wąsik zostaną ponownie ułaskawieni przez prezydenta Dudę Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że - mając "pełną świadomość tragizmu" sytuacji - ponownie ułaskawi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, byłych ministrów w rządzie PiS. W wywiadzie dla "Super Expressu" prezydent podkreślił, że jego wcześniejsze ułaskawienie obu polityków wciąż jest w mocy. Z kolei szef prezydenckiego gabinetu Marcin Mastalerek zaznaczył, że w kwestii ułaskawienia "nic się nie zmienia".

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na 2 lata więzienia prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego w grudniu 2023 roku, po tym gdy siedmiu sędziów SN w wydanej uchwale orzekło, że prezydent Andrzej Duda nie mógł ułaskawić ich w 2015 roku, po tym jak w ich sprawie zapadł wyrok sądu I instancji (nieprawomocny).