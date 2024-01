Ewa Zajączkowska-Hernik: Trwa wojna o rząd dusz na prawicy

Krzysztof Bosak pozostał wicemarszałkiem Sejmu. Co dalej? Konfederacja się tego spodziewała?

Trzeba stwierdzić, że Lewica została z tym wnioskiem jak Himilsbach z angielskim, bo to Lewica złożyła ten wniosek. Nie byliśmy do końca przekonani, jaki będzie wynik tego głosowania. Do ostatniego momentu otrzymywaliśmy np. wiadomości, że w Klubie PiS jest partyjna dyscyplina, by głosować za odwołaniem. Wiemy jednak, że doszło w PiS do poważnego konfliktu między Przemysławem Czarnkiem i posłami, którzy stali za nim, a Mariuszem Błaszczakiem. Na szczęście PiS na to nie przystało. Każdy sprzeciwił się wnioskowi Lewicy na swój sposób. PiS wyciągnęło karty, KO wstrzymało się od głosu.

Skąd pani zdaniem ten podział w PiS? To zapowiedź zmiany podejścia niektórych posłów do Konfederacji?

Nie ma żadnych wątpliwości, że w PiS jest rozgoryczenie wynikiem wyborów. Ugrupowanie to ma największy klub w Sejmie, ale nie ma zdolności rządzenia czy zdolności koalicyjnej. To pokazał fasadowy rząd Morawieckiego. Politycy PiS zaczynają wyciągać wnioski wobec samych siebie. I mam wrażenie, że to Mariusz Błaszczak, człowiek z najbliższego otoczenia prezesa PiS, mógł być jednym z tych, którzy źle doradzali Kaczyńskiemu w ostatniej kampanii. A Przemysław Czarnek mówił, że odwołanie Bosaka to wojna na prawicy.

O rząd dusz na prawicy będzie w tej kadencji wojna. Są politycy, którzy przymierzają się do schedy po Kaczyńskim.

Czyli szeroko pojętą prawicę czeka rekonfiguracja?

Zdecydowanie tak. Nomenklatura nakazuje nazywanie PiS partią prawicową. Światopoglądowo może tak, z gospodarczego punktu widzenia PiS to lewica. Pamiętajmy, jak PiS głosowało z Lewicą czy KO za różnymi pomysłami uderzającymi w gospodarkę. Rzecz w tym, że na prawicy będzie podział, bo Jarosław Kaczyński wiecznie PiS rządzić nie będzie.