Europarlament przegłosuje odebranie Węgrom prawa głosu w Radzie UE

Za zgodą członków większości Parlamentu Europejskiego – Socjalistów, Zielonych, centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, liberalnej Renew i Lewicy – Parlament będzie głosował nad uchwałą w sprawie Węgier w czwartek, 18 stycznia.

Jej dwa kluczowe punkty to wezwanie Rady UE do rozpoczęcia procesu odbierania Węgrom prawa głosu na mocy art. 7 ust. 2 Traktatu UE oraz wezwanie do wszczęcia parlamentarnego śledztwa w sprawie legalności decyzji Komisji Europejskiej o odblokowaniu środków w wysokości 10 miliardów euro dla Węgier w grudniu 2023 r.

Stało się to w przededniu szczytu UE w sprawie wsparcia dla Ukrainy, w nadziei, że uda się zażegnać groźbę premiera Węgier Viktora Orbána zerwania negocjacji i zablokowania rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Kijowem.

Europarlamentarzyści: Komisja Europejska poddała się węgierskiemu „szantażowi”

Większość europosłów stwierdziła, że decyzja Komisji o przyznaniu środków Budapesztowi nie opierała się na obiektywnej poprawie węgierskiego systemu sądownictwa i praworządności, jak twierdzi władza wykonawcza UE.