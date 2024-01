Poseł KO: Jarosław Kaczyński cały czas szepcze do ucha Andrzeja Dudy

- Premier Donald Tusk rozmawia. Nam zależy, żeby pojednać społeczeństwo, ale jednak trzeba dokonać pewnych rozliczeń. Jeśli prezydent chce pojednania, proszę bardzo, ale to nie zmienia faktu, że trzeba czas tych ośmiu lat rozliczyć. Było łamane prawo, chaos, bezprawie, anarchia w wymiarze sprawiedliwości — to są fakty. Ciężko od tego się oderwać - odparł Joński.



My chcemy wprowadzić uczciwe państwo. To się nie podoba na Nowogrodzkiej, to się może nie podobać prezydentowi, Dariusz Joński, poseł KO

Dariusz Joński: To będą konfrontacyjne miesiące ze strony Jarosława Kaczyńskiego

Posła KO spytano następnie czy nie należy pogodzić się już z tym, że kohabitacja będzie przez najbliższe kilkanaście miesięcy trudna, krwawa i bez nadziei na porozumienie.



- Jeśli prezydent uwolni się od decyzji i od tego co cały czas szepcze mu do ucha Jarosław Kaczyński... Kaczyński od momentu kiedy się pojawił w polskiej polityce cały czas dzieli polskie społeczeństwo. Nie wystarczyło paliwa smoleńskiego, no to teraz próbuje znowu dzielić. Myślę, że najbliższe tygodnie, miesiące będą konfrontacyjne ze strony Kaczyńskiego. Pytanie co zrobi prezydent, nie potrafię tego powiedzieć - powiedział Joński.



- Wiem jedno: my chcemy wprowadzić uczciwe państwo. To się nie podoba na Nowogrodzkiej, to się może nie podobać prezydentowi, ale to robimy. Zostaliśmy wybrani, dostaliśmy duży mandat — podkreślił poseł KO.



Dariusz Joński: Przedterminowe wybory? Ludzie nie są dziś zainteresowani

A czy jakimś rozwiązaniem sporu z prezydentem nie mogłyby być przedterminowe wybory i próba uzyskania przez koalicję rządzącą większości pozwalającej przełamać prezydenckie weto?