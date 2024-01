Zdaniem polityka Andrzej Duda traktuje Kamińskiego i Wąsika jako "pewne figury polityczne". - Moim zdaniem chce doprowadzić do tego, żeby mocą decyzji ministra sprawiedliwości mieli przerwę w odbywaniu kary. Dlaczego? Po to, żeby móc twierdzić, że tak naprawdę ważne jest to prawo łaski z 2015 roku, (...) że panowie Kamiński i Wąsik mają mandaty poselskie, po to, żeby robić awanturę, hucpę, zawieruchę w Sejmie - powiedział senator. - To jest scenariusz wyłącznie polityczny - doda. - Teatrem politycznym było również zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego żon obu skazanych polityków PiS - podkreślił.