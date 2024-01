Zalewska zapowiedziała, że po zatrzymaniu i osadzeniu w zakładach karnych Kamińskiego i Wąsika „będzie wiele postępowań”. — Wszystkie działania są niezgodne z prawem — powiedziała, podkreślając, że — jej zdaniem — okoliczności zatrzymania były „dramatyczne”.



— Wiele granic zostało przekroczonych. To są sytuacje, które właściwie są trudne do wyobrażenia. Nawet ta napaść na posłów w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta. Tak naprawdę zdrada SOP-u, który komunikował się z policją. Mnóstwo granic bardzo niebezpiecznych zostało przekroczonych — oskarżała była minister edukacji. — Ale to nie my dzielimy Polaków. My mówimy o wspólnocie — zaznaczyła od razu. — „Koalicja ośmiu gwiazdek” (jak politycy PiS określają Koalicję Obywatelską - red.) przez osiem lat wmawiała Polakom, że właśnie są dwie Polski, mimo że robiliśmy wszystko, żeby pokazywać, że działamy we wspólnym interesie. Nie przestają. Przekraczają granice, na razie przy milczącej zgodzie, czy nawet poparciu większości w Parlamencie Europejskim — przekonywała Anna Zalewska.