- Nie jest to żadne przyznanie się do błędu, jest to jak najbardziej salomonowe wyjście z tej sytuacji, pan prezydent podjął właściwą decyzję. Ten rodzaj ułaskawienia, który włącza również inne podmioty: ministra sprawiedliwości, sąd, jest to takie ułaskawienie, które ma inny charakter niż to pierwsze — wyjaśnił premier.



A dlaczego nie zdecydował się na drugi akt łaski taki jak ten z 2015 roku, co jest procedurą znacznie szybszą?



- Tamtą decyzję już podjął w 2015 roku i tamta decyzja jest ważna. Tylko ze względu na łamanie prawa, łamanie podstawowych zasad demokratycznych przez naszych przeciwników i łamanie konstytucji, ja mógłbym tu przyjść w koszulce (z napisem) „Konstytucja” i dobrze bym się w niej czuł - odparł Morawiecki.

Na pytanie czy Wąsik i Kamiński nadal są posłami Morawiecki odparł „tak, jak najbardziej”. - Wnioskuję to na podstawie decyzji Sądu Najwyższego, Izby, która się zajmowała tą sprawą i na podstawie prawa łaski, której pan prezydent udzielił już wcześnie — dodał.



- To konstytucja i ustawy decydują kto jest posłem, kto nie. W moim przekonaniu obaj są posłami — mówił też Morawiecki.



- Jeśli tylko Kamiński i Wąsik opuszczą więzienie to mają prawo zasiadać w izbie niższej parlamentu i głosować - przekonywał premier.