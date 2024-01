Szymon Hołownia: Prezydent uznał wyrok, uznał, że Kamiński i Wąsik nie są posłami

Czytaj więcej Prawo karne Prezydent wraca do prawa łaski Andrzej Duda zainicjował postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika, b. szefów CBA. – Odzyskać wolność mogą, ale mandatów poselskich już nie – eksperci są w tej sprawie jednomyślni.

Prezydent Duda początkowo podkreślał wielokrotnie, że jego decyzja ws. ułaskawienia z 2015 roku była skuteczna, ale 11 stycznia, po spotkaniu z żonami byłych szefów CBA, poinformował, że wszczyna w ich sprawie procedurę ułaskawieniową opisaną w Kodeksie postępowania karnego.



Szymon Hołownia: Prezydent mógł sprawić, że Kamiński i Wąsik już wczoraj wyszliby z Zakładów Karnych

- Gdybym powiedział, że układa mi się to w jakiś logiczny ciąg to chyba bym przesadził. Natomiast oczywiście dobrą jest decyzja, bo to jest decyzja deeskalacyjna, o tym, by ostatecznie uznać, że jest wyrok skazujący sądu okręgowego, że tamto ułaskawienie było nieskuteczne i rozpocząć procedurę ułaskawieniową raz jeszcze wobec panów Kamińskiego i Wąsika. Kłopot tylko w tym, że pan prezydent nie zastosował tego ułaskawienia prezydenckiego z artykułu 139, które mogło się skończyć nawet tym, że panowie wczoraj by wyszli z Zakładów Karnych, tylko zdecydował się na ścieżkę z Kodeksu postępowania karnego, która jest długa, może trwać nawet pół roku, na koniec prezydent i tak robi co chce, bo nie jest związany z tymi opiniami — skomentował decyzję prezydenta Hołownia.

Ja w tej decyzji widzę krok w dobrą stronę, ale trochę nie rozumiem narzędzia którego użył (prezydent)

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- Jeśli rzeczywiście prezydentowi zależało na zdrowiu, życiu przyjaciół, można to było zrobić szybciej i efektywniej — dodał.



- Ja w tej decyzji widzę krok w dobrą stronę, ale trochę nie rozumiem narzędzia którego użył (prezydent), nie wiem dlaczego się na to zdecydował. Z mojej perspektywy marszałka Sejmu jedno jest jasne: pan prezydent uznał wyrok sądu okręgowego, bo od niego panów ułaskawia, a więc uznał też fakt, że obaj nie pełnią już mandatów poselskich — podsumował marszałek Sejmu.