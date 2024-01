– Jak to było w tych wyborach i referendum, to nikt nie wie – powiedział Jarosław Kaczyński podczas czwartkowego „Protestu wolnych Polaków” PiS. Na marszu było kilkadziesiąt tysięcy Polaków, choć organizatorzy mówili o 300 tysiącach, a później już tylko o 200. Jednak nie liczba uczestników była kluczowa, ale treść wystąpienia Kaczyńskiego. A właściwie to, czego brakowało.

Ani zmiany w mediach publicznych, ani uwięzienie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego nie stanowiły głównej treści wystąpienia prezesa PiS. Kaczyński skupił się na powrocie PiS do władzy i straszeniu konsekwencjami rządów Donalda Tuska. Grozi nam „likwidacja państwa polskiego”, bo „jesteśmy niegrzeczni”. Według prezesa Polska nie będzie państwem, ale „terenem zamieszkiwania Polaków”. Wąsik z Kamińskim zeszli na dalszy plan, podobnie jak media publiczne, z TVP na czele.

Kaczyński pozostał w trybie kampanijnym. Mówił o planie „wielkiego okradzenia Polski i Polaków”. Straszył wprowadzeniem euro, „obniżeniem stopy życiowej”, „uzależnieniem gospodarczym od Niemiec” i „przejęciem środków z Banku Narodowego”. Można było odnieść wrażenie, że jesteśmy przed 15 października, gdyby nie śnieg za oknem. U Kaczyńskiego nic się nie zmieniło. „Jeśli mamy wygrać, to musimy zmienić tę władzę” zastąpiło „musimy wygrać i zachować władzę”.

Prezes nie wykorzystał szansy na nowe otwarcie PiS w opozycji

Jego wystąpienie było ciągłą kontrą wobec rządu Tuska i objawem nieprzystosowania do trwania w opozycji. Na Andrzeja Dudę zwrócił uwagę jedynie wtedy, gdy mówił o próbie „osłabienia prezydenta” niczym wytraceniu resztek swojej władzy.