Kobosko: Skłóceni możemy nie zauważyć zewnętrznego zagrożenia. Ukraina nie wygrywa

Kobosko był pytany o to czy obie strony konfliktu politycznego w Polsce, które znalazły się w klinczu, nie powinny zrobić czegoś, by obniżyć temperaturę konfliktu politycznego.



Michał Kobosko: Na wojnie na Ukrainie nie dzieje się dobrze

- Ja postrzegam tę sytuację trochę inaczej. Nie uważam, że mamy do czynienia z symetryczną sytuacją, w której są dwie strony: ten ma rację i ten ma rację. My wygraliśmy wspólnie wybory 15 października i wyborcy, którzy nas poparli, w jasny sposób oczekiwali odejścia z tego co działo się w Polsce przez osiem ostatnich lat — odparł Kobosko.



Dopytywany o polityczny kompromis w Polsce Kobosko przyznał, że "(polityczny) klincz, jest niewłaściwą sytuacją, niebezpieczną i groźną dla państwa polskiego".