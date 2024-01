Spotkanie z udziałem liderów Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego planowane jest na 15:00 w Grodzisku Mazowieckim, na ważnym dla ludowców Mazowszu. Hasło spotkania to „Trzecia Droga dla Dużych i Małych Ojczyzn”. Wszystko wskazuje więc na to, że od czwartku oficjalnie będzie już jasne, że w wyborach do sejmików odtworzony zostanie sojusz ludowców i Polski 2050, który sprawdził się w wyborach do Sejmu w październiku 2023 roku. Trzecia Droga będzie liczyć na współrządzenie w większości sejmików po wyborach w tym roku.

Liderzy, jak i politycy obydwu ugrupowań - o czym pisała już „Rzeczpospolita” - wielokrotnie sugerowali, że sojusz sejmikowy to tylko kwestia czasu. Dla PSL wybory samorządowe są najważniejsze w całym cyklu wyborczym, dla Polski 2050 będzie to szansa zakorzenić się w samorządzie i budować silę ugrupowania przed wyborami samorządowymi, prezydenckimi oraz wyborami do Sejmu w 2027 roku.

Deklaracja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza będzie pierwszą w rozkręcającej się kampanii samorządowej. Data wyborów nie została jeszcze ogłoszona przez premiera Donalda Tuska, ale Tusk wspominał, że najbardziej prawdopodobna data wyborów to 7 i 21 kwietnia. Lider Platformy mówił też, że chciałby aby w wyborach samorządowych odtworzyła się koalicja 15 października. Przyznał jednak, że uszanuje wolę partnerów w koalicji.

Decyzja Trzeciej Drogi oznacza, że najpewniej w wyborach samorządowych odtworzy się konfiguracja z wyborów 15 października, w których osobno startowała Trzecia Droga, osobno Lewica i osobno Koalicja Obywatelska.