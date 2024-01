Krzysztof Bosak: Mam wrażenie, że żyjemy w państwie anarchii

Czytaj więcej Prawo karne Doprowadzenie Kamińskiego i Wąsika do aresztu - jak to może wyglądać We wtorek policja odebrała z sądu nakazy doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu śledczego - dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska. Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że o sposobie zatrzymania i doprowadzenia zdecyduje szefostwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, gdyż obaj skazani zamieszkują na terenie jej działania.

Bosak: Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien być konsekwentny

Czy zdaniem Krzysztofa Bosaka Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byliby więźniami politycznymi, gdyby trafili do więzienia? - To jest ocena czysto polityczno-publicystyczna. Zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu. W mojej ocenie faktycznie tam było nadużycie – w sprawie, w której zostali skazani. Ale moim zdaniem mówienie o więźniach politycznych jest przesadą - powiedział Krzysztof Bosak. - Natomiast cała sprawa ma silny podtekst polityczny, dlatego, że moim zdaniem nie ma przypadku w tym, że skazanie nastąpiło już po wyborach. I nastąpiło z powodu całkowitego zignorowania przez sąd zarówno prawa łaski zastosowanego przez prezydenta, jak i trzech wyroków TK, wskazujących, że prezydent miał prawo zastosować tak prawo łaski - stwierdził polityk. - Wbrew komentarzom różnych osób, które to ignorują, nie jest to instytucja nieznana w prawie. Przeciwnie – była znana i opisywana w podręcznikach – był tzw. pogląd w doktrynie, że prezydent może i że w Konstytucji nie jest to zakazane. A co nie jest zakazane, jest dozwolone. Krótko mówiąc, jest to tzw. prerogatywa prezydenta - dodał. - Najpierw SN, a potem sąd okręgowy w Warszawie po prostu zignorował to, że prezydent zastosował prawo łaski i tak doszło do prawomocnego skazania. Być może, gdybyśmy mieli normalnie funkcjonujący system prawny, to to skazanie mogłoby zostać w jakiś sposób uchylone. Ale SN jest pogrążony w wojnie wewnętrznej - zaznaczył Krzysztof Bosak.

Zdaniem polityka w tej sprawie popełniono wiele błędów. - Mamy tu wiele błędów – jeżeli Szymon Hołownia wydał postanowienie o tym, że nie są posłami, to nie wiem czemu dopuścił ich do obrad. Marszałek Sejmu powinien być konsekwentny. Albo nie wydawać tego postanowienia i uznać akt łaski prezydenta albo – jeśli wydał to postanowienie – to nie powinien ich dopuścić do obrad - stwierdził polityk. - To jawna i oczywista niekonsekwencja – myślę, że zabrakło tu czasu na przemyślenie sytuacji. I też nie było to konsultowane. Wydaje mi się, że takie decyzje nie powinny zapadać jednoosobowo - zaznaczył bosak.

Jak zauważył wicemarszałek Sejmu, „wymiar sprawiedliwości pogrążył się w głębokim kryzysie i traci na oczach nas wszystkich autorytet”. - Ja jako polski polityk mam wrażenie, że żyjemy w stanie anarchii i bezprawia, gdzie jeden sąd może wydać dwa sprzeczne wyroki w tej samej sprawie, sędziowie nawzajem kwestionują swoje prawo do orzekania, ignorują wyroki. Robią, co chcą. Przedstawiają swoje opinie polityczne jako prawo, a my mamy się do tego stosować. Pytanie, czy my – jako politycy – powinnismy się do tego cyrku przyłączać. Ja uważam, że nie – uważam, że powinnismy zachować powagę - ocenił Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja.