Szczerba był pytany czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną dziś aresztowani, po tym jak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przekazał, iż nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, co oznacza, że obaj politycy w każdej chwili mogą zostać doprowadzeni do więzienia.

Reklama

Michał Szczerba o sprawie Kamińskiego i Wąsika: Politycy powinni się wyłączyć, działa państwo

- Tutaj już państwo działa, nie politycy. Politycy powinni w tej sprawie wyłączyć z aktywności, a widzimy dużo aktywności ze strony prezydenta — odparł Szczerba dodając, że „może prezydent się boi” wiedzy, którą Kamiński i Wąsik o nim zgromadzili kierując polskimi służbami.



A czy Wąsik i Kamiński zostaną aresztowani przed godziną 11, na którą prezydent Andrzej Duda zaprosił ich do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość mianowania na doradców prezydenta współpracowników byłych szefów CBA — Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna.



- To jest pytanie do Sądu Rejonowego czy przekaże policji do tego czasu dokumenty, które będą upoważniały funkcjonariuszy do działania zgodnego z prawem, czyli zatrzymanie przestępców — odparł Szczerba.