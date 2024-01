USA: Kryzys rozmywa podziały polityczne w sprawie imigracji

Według lokalnych przepisów miasto ma obowiązek zapewnić im dach nad głową, jedzenie i opiekę, m.in. medyczną i socjalną. Napływ tysięcy ludzi potrzebujących pomocy to duże obciążenie finansowe i logistyczne nawet dla bogatego Nowego Jorku, który wydał ponad 3,1 miliarda dolarów na opiekę nad migrantami.

Czytaj więcej Polityka Teksas sam będzie karał imigrantów: Do 20 lat więzienia za przejście granicy Gubernator Teksasu Greg Abbott podpisał w poniedziałek ustawę, która ustanawia nowe przestępstwo stanowe - nielegalny wjazd na terytorium stanu. Tym samym policja stanowa zyska uprawnienia do zatrzymywania nielegalnych imigrantów co dotychczas było zarezerwowane dla władz federalnych.

– To zrujnuje nasze miasto – ostrzegał pół roku temu burmistrz Nowego Jorku Eric Adams. Od miesięcy oskarża rząd federalny o brak pomocy, czym zaprzepaścił swoje dobre stosunki z Białym Domem.

Pod koniec grudnia złożył pozew sądowy przeciwko 17 firmom przewozowym, domagając się 708 milionów dolarów odszkodowania za przewożenie migrantów „bez pokrycia kosztów opieki nad nimi”. Kilka dni później podpisał dekret, na mocy którego autobusy z migrantami mogą przyjeżdżać do miasta tylko między 8.30 rano do południa od poniedziałku do piątku. Ci przewoźnicy, którzy się nie dostosują, płacić muszą kary.

– To kryzys humanitarny i fiskalny na skalę międzynarodową, który finansujemy z lokalnych budżetów – mówi z kolei Mike Johnson, demokratyczny burmistrz Denver. Dodaje, że problem można rozwiązać, gdyby migranci mogli szybko otrzymać pozwolenie na pracę, na które obecnie czekają miesiącami. Apeluje też o większe fundusze na pomoc oraz bardziej uporządkowany system przyjmowania przybyszy w USA.

Zemsta Teksasu

Napływ migrantów do dużych miast od roku odbywa się w atmosferze chaosu. Większość transportowana jest bez zapowiedzi z Teksasu autobusami lub samolotami. Wysiadają na ulicach obcego miasta, nie znając nikogo i bez ciepłych ubrań, bez których zimą w północnych terenach USA nie da się obejść. Gubernator Teksasu Greg Abbott w ten sposób chce pokazać demokratom w miastach daleko od granicy, jak to jest, gdy codziennie trzeba objąć opieką kolejną grupę przybyszów. Ale demokraci krytykują go, twierdząc, że używa ludzi jako marionetek w politycznych rozgrywkach. „Politycznym popisem” nazwała też sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre ubiegłotygodniową wizytę republikańskich ustawodawców na południowej granicy.