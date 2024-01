Poseł PiS: Wiele powodów, by odwołać Hołownię. Dyrektor z Sejmu biegał po SN

- Chociażby w tym, co mówił na konferencji prasowej: że zgłaszał się do Sądu Najwyższego, by został wybrany odpowiedni skład. To jest coś, co w demokratycznym państwie nie powinno paść. Jeśli marszałek chce uczestniczyć w tym, żeby wybierać składy w SN, które będą rozpatrywać sprawy opozycyjnej wobec niego partii, to jest to dalszy etap tworzenia z Polski bananowej republiki. To też, w swoim czasie, zostanie rozliczone — stwierdził.

- Marszałek nie ma uprawnienia, aby kierować wnioski do konkretnej izby (SN). Widzimy tu działanie polityczne, które ma na celu skierowanie wniosku do tego, żeby były rozpatrzone w odpowiednim składzie sędziowskim. To jest absolutnie nieakceptowalne — mówił też Moskal.



- Dla nas obowiązującym prawem jest polska konstytucja. Na tym tle Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie została zakwestionowana — podkreślił Moskal.



Dzisiaj Sejm to jest jeden wielki bałagan. Jeśli wczoraj marszałek mówi, że minister Wąsik i minister Kamiński nie mają prawa głosu w Sejmie, to jak to jest, że głosowali w komisjach? Michał Moskal, poseł PiS

- Marszałek Hołownia zdecydowanie przekroczył uprawnienia. Nie było pisma skierowanego do SN, tylko był jakiś dyrektor z Kancelarii Sejmu, który biegał po SN, nie będąc uprawnionym do tego, aby tam przebywać i próbował wcisnąć komuś, kogo sobie wybrał marszałek Hołownia wniosek o to, by przejrzał tę sprawę. To absurd — podsumował poseł PiS.