Pietrzak: Nikt mi nie zabroni pamiętać

Jan Pietrzak w rozmowie z portalem Gazeta.pl stwierdził, że nie rozumie Burzy, która powstała wokół jego słów. Oświadczył, że nie jest zwolennikiem kierowania migrantów do baraków w byłych obozach koncentracyjnych, a jego wypowiedź miała być " krytyką niemieckiej polityki".

- To nie ja tak powiedziałem, tylko Niemcy. Mówili, że będą przysyłać migrantów do obozów do Polski, bo nie wiedzieli, gdzie ich przechować. Przeczytałem to gdzieś, że są takie plany, że będą obozy dla tych migrantów, których trzeba przysłać do Polski. To był mój stosunek do tej informacji — skomentował Jan Pietrzak.

Stwierdził, że wypowiedź była "drastyczna, bo Niemcy robią rzeczy drastyczne", wysyłając migrantów do krajów, do których wcale nie chcieli trafić.

- Ci imigranci jadą do Niemiec, a nie do Polski, a oni chcą ich przesiedlać. To jest przestępstwo Niemiec, zwróciłem na to uwagę, że Niemcy mają taki zwyczaj — mówił.