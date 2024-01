Co wpłynęło na taki rozkład opinii w sondażu? W grupie wyborców PiS głównym czynnikiem może być samo nazwisko Donalda Tuska pojawiające się w zadanym pytaniu – to polityk, który w tej grupie wyborców jest bardzo nielubiany, wręcz znienawidzony. Faktem jest jednak także to, że nowemu premierowi nie udało się odblokować środków „następnego dnia”, jak obiecywał przed wyborami. Sprawa jest jednak dla rządu niewątpliwie priorytetowa.

Czy Polska ma szansę dostać wszystkie pieniądze z KPO?

Przed końcem roku na konto wpłynęło już 4,5 mld euro – to pierwsze środki z KPO wypłacone w ramach zaliczki z transzy REPowerEU, które będą odliczane z wypłat dokonywanych po rozpatrzeniu kolejnych wniosków.

Donald Tusk podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej do Brukseli zapewniał Komisję Europejską, że Polska jest gotowa realizować kamienie milowe, będące warunkiem pozytywnego rozpatrzenia kolejnych wniosków. Jeszcze w 2023 roku nowy rząd kolejny wniosek złożył.

Jakie są perspektywy wypłaty reszty pieniędzy? Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach złożonego już pierwszego wniosku „łączny spodziewany napływ to ok. 6,9 mld euro (ok. 31 mld zł), w tym w ramach dotacji ok. 2,7 mld euro (ok. 12,4 mld zł) oraz ok. 4,2 mld euro (ok. 18,7 mld zł) w ramach pożyczek – napływ spodziewany w kwietniu 2024 r.”.

W 2024 roku Polska spodziewa się pieniędzy także z drugiego wniosku. Chodzi o płatność „na 6,3 mld euro (ok. 28,3 mld zł), w tym w ramach dotacji ok. 3,1 mld euro (ok. 13,9 mld zł) oraz ok. 3,2 mld euro (ok. 14,4 mld zł) w ramach pożyczek. Te środki spodziewane są w IV kw. 2024 r.”. Także w IV kwartale mają napłynąć do Polski pieniądze z wniosku trzeciego, to ok. 5,2 mld euro (ok. 23,2 mld zł), w tym w ramach dotacji ok. 2,1 mld euro (ok. 9,3 mld zł) oraz ok. 3,1 mld euro (ok. 13,9 mld zł). W II półroczu 2024 rząd zamierza wysłać do Brukseli kolejne wnioski – czwarty i piąty – na 5,6 mld euro oraz 7,1 mld euro.