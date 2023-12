Iran stracił czterech domniemanych współpracowników izraelskiego Mosadu

Siatka domniemanych agentów Mosadu miała być rozpracowywana przez irański wywiad co najmniej cztery miesiące, od stycznia 2022 roku do aresztowania w maju tego roku. Wówczas zostali „przerzuceni z sąsiedniego państwa” do Iranu.



- Szkolili nas do wielkich zadań - twierdzi jedna z zeznających na nagraniu IRNA osób.



IRNA podaje, że członkowi siatki mieli „podpalać domy osób związanych z aparatem bezpieczeństwa” i „otrzymywać pieniądze za robienie zdjęć celów wyznaczonych przez agentów Mosadu”.



W sierpniu Iran oskarżył Izrael o dużą operację sabotowania irańskiego przemysłu obronnego i produkcji rakiet.