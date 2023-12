Przejęcie TVP. Adam Bodnar: Przywracamy konstytucyjność i szukamy jakiejś podstawy prawnej

Adam Bodnar pytał, za co pieniądze miały się należeć pracownikom TVP. - Czy za to, żeby uprawiać propagandę partyjną w telewizji publicznej? Czy żeby legitymizować cele polityczne, które były do zrobienia w czasie ostatnich lat? To widzieliśmy niestety w mediach publicznych - mówił.

- Uważam, że nie powinno być takich zarobków w mediach publicznych - oświadczył minister sprawiedliwości. Został przy tym zapytany, czy wypłacone pieniądze można odzyskać. Sugestię na ten temat wyraził w piątek premier Donald Tusk (PO). - Pytanie jest takie - bo oczywiście wchodzimy w zasadę, że umów należy dotrzymywać - jak te umowy zostały zawarte. Są pewne mechanizmy w Kodeksie cywilnym, że jeżeli pewne postanowienia umowne naruszają zasady współżycia społecznego, to można odmówić wykonania umów, ale to jest zawsze trudne w stosunku do umów, które już zostały zrealizowane - skomentował Bodnar.

Adam Bodnar: Minister Sienkiewicz miał prawo powołać likwidatorów w mediach publicznych

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz (PO) zadecydował o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa. Wcześniej Sienkiewicz odwołał prezesów i rady nadzorcze tych spółek, co, zdaniem opozycji, nie było zgodne z prawem.

Adam Bodnar ocenił, że powołanie przez Sienkiewicza likwidatorów w TVP, Polskim Radiu i PAP było "absolutnie" zgodne z prawem. - Absolutnie to są możliwości, które ma minister jako minister, który jest odpowiedzialny za aktywa państwowe w tym obszarze mediów publicznych i po prostu minister Sienkiewicz realizuje określoną strategię przywrócenia porządku konstytucyjnego w mediach publicznych, porządku konstytucyjnego, który rozumiem poprzez zapewnienie rzeczywistego pluralizmu w mediach publicznych i rzeczywistego informowania obywateli, wykonywania obywatelskiego prawa do informacji - powiedział minister sprawiedliwości.

- Myślę, że to jest wszystko dobrze przemyślane i myślę, że to było gdzieś wpisane w to, w jaki sposób doprowadzić do tego, aby media publiczne rzeczywiście uzdrowić - dodał. Bodnar wyraził opinię, że także odwołanie przez Sienkiewicza władz publicznych spółek medialnych było zgodne z prawem.