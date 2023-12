Mariusz Kamiński: Dalej będę działał publicznie do końca. Również z więzienia

— Tutaj się ścigają, jak szybko trafimy do więzienia. To jest nieprzyzwoite, co zrobiono — dodał.

Czytaj więcej Prawo karne Ruch obrońców Kamińskiego i Wąsika. Na razie nie trafią do więzienia Obrońcy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika złożyli do sądu wnioski o umorzenie postępowania wykonawczego z powodu prezydenckiego ułaskawienia lub umorzenie procedury do czasu ostatecznego potwierdzenia utraty mandatów poselskich. Politycy zostali skazani na dwa lata więzienia za udział w tzw. aferze gruntowej.

Kamiński podkreślił, że do tej pory do jego domu nie dotarło pismo w sprawie postanowienia marszałka Sejmu. Gdy zwrócono mu uwagę, że dokument próbowano dostarczyć podczas posiedzenia komisji, odpowiedział Maciej Wąsik: "Co zostało dostarczone? Jakiś człowiek podczas komisji, gdy słuchaliśmy kwestii budżetu, podszedł i zaczął nam machać jakimś kwitem. Nic nie nie dostarczono. To jest jakaś szopka. Nigdy nie widziałem takiej sytuacji".

- Niezależnie od tego, jak się potoczą moje losy, dalej będę działał publicznie do końca. Również z więzienia. Jestem zdeterminowany walczyć o państwo polskie i przyzwoitość w życiu publicznym. To nie może być tak, że ludzie, którzy walczyli z korupcją, idą do więzienia. Będę walczył do końca — zapowiedział Mariusz Kamiński.