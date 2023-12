Gra wokół weta prezydenta Dudy

Co po wecie prezydenta

Przed świętami prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową i zapowiedział jednocześnie złożenie nowej – bez zapisów o TVP. Tak też się stało. Ustawa trafiła już do Sejmu. Ale zgodnie z deklaracją marszałka Szymona Hołowni – i wbrew apelom prezydenta – Sejm zbierze się zgodnie z harmonogramem, czyli 10–11 stycznia. Prezydent chciał, by parlament niezwłocznie, jeszcze w tym roku podjął prace nad ustawą.

Co na działania Hołowni otoczenie prezydenta Dudy? – Hołownia wpisuje się w intencje Tuska i realizuje jego zamysły. Nie jest samodzielny – słyszymy z Pałacu Prezydenckiego. Marszałek Sejmu zapowiedział też, że samo weto prezydenta będzie rozpatrzone przez Sejm. W poprzedniej kadencji weta prezydenckie nie były głosowane.

Jednocześnie Donald Tusk zapowiedział podczas konferencji prasowej, że do Sejmu trafi nowy projekt ustawy okołobudżetowej. Z jedną, konkretną zmianą. – Przygotowaliśmy nowy projekt rządowy ustawy. W nim już wprost 3 mld z obligacji będzie do dyspozycji NFZ z przeznaczeniem, naznaczeniem tych pieniędzy na onkologię dziecięcą, psychiatrię dziecięcą, na choroby rzadkie – wymieniał premier w trakcie konferencji prasowej w KPRM. Premier zapowiedział też – w kontekście pytań o media publiczne – że jest gotowy do prac nad ustawą medialną. I zapewnił, że nowa ustawa da „równoprawny dostęp” do mediów publicznych siłom politycznym i społecznym. Tusk zadeklarował gotowość do prac nad ustawą również z ludźmi prezydenta Andrzeja Dudy. O tym, że rozmowy w sprawie nowej ustawy – w koalicji – już trwają, informował też w środę Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, a wcześniej też szef sejmowej komisji kultury poseł Bogdan Zdrojewski.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Dlaczego nowa koalicja idzie na zwarcie z prezydentem Andrzejem Dudą Donald Tusk i Szymon Hołownia nie pozostawiają Andrzejowi Dudzie złudzeń: nie przejmują się jego wetem. I też nie zamierzają się wycofać z batalii o media publiczne. Przeciwnie, Bartłomiej Sienkiewicz wykorzystał prezydenckie weto do kontrataku.

Bez współpracy z prezydentem – do czego nawiązywał premier – projekt może również zostać zawetowany. Dla wszystkich w nowej koalicji jest jasne, że przynajmniej do wyborów prezydenckich w 2025 roku rozmowy z Andrzejem Dudą w niektórych obszarach będą konieczne, by realizować konkretne projekty, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych. Tusk np. zapowiedział wizytę w Kijowie, wspominał też o niedawnym posiedzeniu RBN.

Nowe ustawy rządu Tuska

Agenda i plany Koalicji 15 października na najbliższe tygodnie to nie tylko sprawa mediów publicznych. Tusk zapowiedział w środę dwa nowe projekty, które będą przyciągać uwagę. Jeden dotyczy związków partnerskich, drugi – zmian w finansowaniu Kościołów i związków wyznaniowych. Jeśli chodzi o pierwszą zapowiedź, to „jeszcze tej zimy” będzie procedowany projekt ustawy, który ma je wprowadzać. Tusk zapowiedział, że nie ma jeszcze decyzji, czy to będzie projekt rządowy, czy poselski, ale jego pojawienie się to kwestia najbliższych tygodni.