Była posłanką PiS, została członkiem zarządu spółki pod kontrolą władz z PiS

Paluch po tym, jak nie weszła do Sejmu X kadencji, została zatrudniona w zarządzie spółki Małopolskie Dworce Autobusowe — poinformował Onet. Firma zarządza dworcami autobusowymi w Krakowie i Nowym Sączu.



Anna Paluch — z ław PiS w Sejmie do zarządu Małopolskich Dworców Autobusowych

Informacja o zatrudnieniu Paluch w spółce należącej do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie nieoficjalnie pojawiła się w grudniu. 18 grudnia w jednym z raportów spółki dostępnych w internecie można było przeczytać, że z dokumentów Małopolskich Dworców Autobusowych wykreślono Michała Wojtkiewicza co oznaczało, że przestał być on członkiem zarządu spółki. Jednak w KRS do dziś nie pojawiła się informacja kto zajął jego miejsce.



Informację, że następczynią Wojtkiewicza w zarządzie Małopolskich Dworców Autobusowych jest była posłanka PiS, potwierdził Onetowi Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego. Urząd Marszałkowski w Krakowie jest jedynym właścicielem spółki.