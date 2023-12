Czy przy świątecznym stole możemy rozmawiać o polityce i przeżyć

Braun, Sejm, Wąsik i Kamiński, TVP

Polityka to nie gra czy serial. Nawet jeśli część emocji wśród posłów jest udawana i zachowania są rozgrywane na chłodno, to ich elektoraty dzielą się nie na żarty. Podziały są wśród przyjaciół, rodzin, znajomych, w pracy, wśród sąsiadów itd. Świąteczny czas to zawsze poligon dla rodzin, wśród których nie dominują jedynie słuszne poglądy. Każdy ma swoje, każdy ma inny punkt widzenia. Milczeć można do czasu, gdy trudne tematy podnoszone są w sposób łatwy, piętnujący i krzywdzący.

Napięcie polityczne przeniesie się do wielu domów. Jednym z głównych tematów przy świątecznych stołach będą zmiany w mediach publicznych, na czele z TVP, sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skandal wywołany przez Grzegorza Brauna, wydarzenia w Sejmie i oczywiście zmiana władzy oraz styl, w jaki została przekazana. A to przecież tylko część tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach w polityce.

Co obiecał Szymon Hołownia

Napięcie w Polsce przed wyrobami było nieznośne, po wyborach jest jeszcze gorsze. Szymon Hołownia obejmując funkcję marszałka Sejmu zapowiadał uzdrowienie życia politycznego, zmiany w Sejmie, nowy lepszy dialog. Tylko, że do dialogu potrzebne są dwie strony. Jest jak było, a może jeszcze gorzej. Życzliwość i cierpliwość Hołowni nie pomagają.

PiS kulturę ma za słabość, a współpracę uznaje tylko na własnych warunkach. Już po przegranych wyborach wiadomo było, że PiS będzie dążyło do zwarcia. Plan jest skrupulatnie realizowany, a wydarzenia w TVP są jego częścią. Rządzący nie są aniołkami, tym bardziej jak patrzy się na sposób przeprowadzenia zmian w publicznych mediach, ale trudno znaleźć inny szybki sposób. Spór jest na rękę Koalicji Obywatelskiej. Scena została podzielona na dobrych i złych, nie ma miejsca dla Trzeciej Drogi, Lewicy, Konfederacji. Czy jeszcze ktoś pamięta o Partii Razem? Ten zabójczy uścisk dwóch obozów będzie coraz bardziej duszący, im bliżej będziemy kolejnych wyborów. A przed nami samorządowe, europejskie i prezydenckie.



Świąteczny test z życzliwości i cierpliwości

Partie potrzebują swoich żołnierzy, ale na wojnach zawsze są ofiary. Również tych politycznych. Czas świąteczny to test dla każdego z nas, jak bardzo jesteśmy politycznie zacietrzewieni i zaciągnęliśmy się, często nieświadomie, do jednego z obozów. Polityka to tylko część życia, wpływająca na pozostałe jego segmenty, ale nie dominująca. Można różnić się politycznie, ale zgadzać w innych sferach życia. A gdy jednak temperamenty są zbyt gorące? Może nie jest głupie to, co mówi Hołownia o życzliwości i cierpliwości. Trzeba się w nich ćwiczyć, bo spory polityczne będą zawsze, politycy przemijają, ale szkoda wraz z nimi i ich wojenkami tracić bliskich, którzy mają dużo większą wartość.