Premier Donald Tusk zapowiedział, że w budżecie na 2024 rok zapewniono m.in. pieniądze na podwyżki dla nauczycieli i pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy.

Reklama

- W budżecie na rok 2024 zapewniliśmy środki na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących 33 proc. Chodzi o to, że 30-proc. podwyżka w przypadku nauczycieli początkujących, a więc najmniej zarabiających, nie wynosiłaby obiecane 1500 zł i stąd potrzeba zwiększenia do 33 proc. - powiedział Donald Tusk.

Premier powiedział, że w budżecie zapewniono finansowanie programu "Aktywny rodzic", czyli tzw. babciowego oraz 500 mln zł na finansowanie in vitro. Na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży przeznaczone zostanie 10 mln zł. Donald Tusk ogłosił też, że w budżecie zapisano środki "na naukę języka śląskiego". - Jesteśmy w trakcie tej inicjatywy, aby nadać rangę języka śląskiego, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Śląska i są na to środki. To nie są duże środki - powiedział.

- Prognozujemy wzrost wpływów ze wszystkich podatków — zadeklarował minister finansów Andrzej Domański. Deficyt ma wynieść 184 miliardy złotych.