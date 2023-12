Pierwsza komisja śledcza wybrała swoje władze. Na czele Dariusz Joński

Zgłoszeni posłowie zostali jednogłośnie wybrani do prezydium w głosowaniu łącznym i komisja pod przewodnictwem Jońskiego rozpoczęła obrady.

Posiedzenie komisji ds. wyborów kopertowych 22 grudnia

Komisja ds. tzw. wyborów kopertowych ma ustalić, czy przy organizacji wyborów prezydenckich w maju 2020 roku, które ostatecznie nie doszły do skutku, nie doszło do złamania prawa. Ówczesna większość rządząca próbowała w czasie epidemii koronawirusa w Polsce zorganizować wybory w formie wyłącznie korespondencyjnej, co nie miało podstawy prawnej. Wydrukowano m.in. karty wyborcze.

Jako pierwszy we wtorek zabrał głos przewodniczący Joński. - Przed nami trudny czas, wymaga od nas wyjątkowo dużej odpowiedzialności, o to chciałbym zaapelować do wszystkich członków komisji. Komisja będzie działała na podstawie faktów i dokumentów. Będziemy działać szybko, ale też precyzyjnie - oświadczył. - Zrobimy wszystko, by komisja pokazała, czy władze naszego państwa przy organizacji wyborów kopertowych doprowadziły do złamania prawa; jeśli tak, to kto i jakie powinien ponieść za to konsekwencje. Wskazać winnych łamania prawa - to główny cel pracy komisji - mówił Dariusz Joński.

Następne posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. tzw. wyborów kopertowych zaplanowano na piątek 22 grudnia na godz. 9:00. Dariusz Joński zapowiedział, że pierwsze przesłuchania przed komisją mogłyby odbyć się w styczniu 2024 r., po przygotowaniu planu prac komisji.