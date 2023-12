Dnia 15 grudnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o zlikwidowaniu podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, kierowanej przez Antoniego Macierewicza.



Do 18 grudnia członkowie komisji mieli rozliczyć się z dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji. Mieli także stracić upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji.

Macierewicz tej decyzji nie przyjął do wiadomości. W rozmowie z Polsat News stwierdził, że wiceminister Cezary Tomczyk, który podpisał dokument dotyczący likwidacji podkomisji, nie ma do tego uprawnień, więc komisja będzie działać do sierpnia przyszłego roku, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.



Ponadto Macierewicz oskarżył premiera Donalda Tuska o „chronienie Putina”.