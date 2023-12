Adam Bodnar: Unijne flagi w Ministerstwie Sprawiedliwości się znalazły. Zostaną na stałe

- Zauważmy, że gdyby nie postawa odważnych sędziów, odważnych prokuratorów, społeczeństwa obywatelskiego to nie mielibyśmy na czym budować. Wiemy, kto był odważny w ciągu ostatnich lat — także to daje pewną szansę na to, że krok po kroku wszystko uda się w Polsce odbudować - odparł.



Bodnar mówił też, że od kilku tygodni trwa już praca w kwestii wypełnienia kamieni milowych, których realizacja jest warunkiem wypłaty Polsce środków z KPO. — Premier Tusk, gdy już wiadomo było, że wszystko zmierza w kierunku rządu poprosił, abyśmy przygotowywali różne rozwiązania — dodał.



— Generalnie istota polega na tym, by wypełniać te kamienie milowe na tyle, na ile się da, zanim możliwe będą zmiany legislacyjne. Myślę, że dziś z Brukseli przyjdą istotne informacje jakie są konsekwencje tych właśnie działań — mówił też Bodnar.



Adam Bodnar o KPO: Dlaczego PiS nie złożył wniosku o płatność? Czegoś brakowało

— Chciałbym powiedzieć, że my działamy w kierunku rozwiązania tych problemów. Chciałem zauważyć, że wiele z tych kamieni milowych zostało już rozwiązanych ustawą z czerwca 2022 roku, która wprowadziła wiele zmian. W tej chwili trwa dyskusja z KE w jaki sposób te zmiany, które w ostatnich dniach zostały przyjęte, będą oceniane — dodał.



A jak Bodnar reaguje na zarzuty PiS, że Komisja Europejska działa pod dyktando polityczne, bo — mimo iż stan prawny się nie zmienił — środki KPO dla Polski mogą zostać wypłacone.