Nowy wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec ma się zająć TVP

W latach 1994-2006 prowadził działalność gospodarczą w założonej przez siebie agencji reklamowej.



W roku 2014 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zajmował do listopada 2015 r. Od stycznia 2018 r. do września 2019 r. był pełnomocnikiem dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie.

Po wygraniu konkursu na dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie zrezygnował ze stanowiska Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W latach 2005-2020 radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Założyciel i prezes zarządu Fundacji „Ośrodek Dokumentacji Kultury Studentów im. Andrzeja Potoka”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Bożena Żelazowska podsekretarzem w Ministerstwie Kultury

Z ramienia Trzeciej Drogi podsekretarzem będzie Bożena Żelazowska (PSL), nauczycielka, urzędniczka, działaczka samorządowa, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego V i VI kadencji (2014–2019), posłanka na Sejm IX i X kadencji (od 2019). Była zastępczyni szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ukończyła studia na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kształciła się też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (na kierunku „menadżer kultury”) oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów wstąpiła do Związku Młodzieży Wiejskiej, a później do Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pracowała jako nauczycielka historii w szkole podstawowej w Chełmie oraz w tamtejszym domu dziecka. W 1999 została zatrudniona w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, od 2001 jako zastępczyni dyrektora. Później podjęła pracę jako pełnomocnik w Stacji Muzeum w Warszawie.

W wyborach w 2023 r. z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję z ramienia koalicji Trzecia Droga (z wynikiem 17 416 głosów).