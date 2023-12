Exposé premiera Mateusza Morawieckiego: Naszą rolą jest nie tylko być w Unii, ale Unię aktywnie zmieniać na lepsze

- Zapytajmy, kiedy każdy będzie mógł powiedzieć, że czuję się w Polsce bezpiecznie. Wtedy, kiedy będzie realizowana druga fundamentalna wartość. Samostanowienie, podmiotowość, możliwość decydowania o sobie samym. Mowa tu o wartości rozumianej indywidualnie o swobodnym decydowaniu, o przyszłości swojej i swoich dzieci, ale też większej swobodzie, wyborze formy zatrudnienia czy w wyborze momentu przejścia na emeryturę. Rodzice muszą móc decydować o ścieżce rozwoju i sprawach swoich dzieci. Tak, rodzice, a nie politycy - mówił Morawiecki.

- Europa ojczyzn a nie Europa bez ojczyzn. Nie godzimy się na jakiekolwiek dalsze odbieranie kompetencji państwom. Jeśli Unia ma przetrwać, to musi odejść od prób łapczywego zagarniania kolejnych kompetencji - wskazywał Morawiecki.

Premier podkreślił jednocześnie, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. - Naszą rolą jest nie tylko być w Unii, ale Unię aktywnie zmieniać na lepsze. W ramach Unii możemy zagwarantować Polsce dobrą, bezpieczną przyszłość. Tylko w ramach Unii możemy przeciwdziałać centralistycznego tendencjom, które jeśli będą kontynuowane, prędzej czy później ją zniszczą - powiedział.

Morawiecki wskazał, że trzecim wartością jest ambicja. - Polska ambitna to Polska wielkich inwestycji.(...) To największa lądowa armia w Europie. Polska cyfrowych rozwiązań. To wreszcie Polska z rozwiniętą infrastrukturą w każdym powiecie i w każdej gminie. Polska ambitna to Polska twardo zabiegający o swoje interesy. To Polska świadoma swojej roli w relacjach z sąsiadami. Polska ambitna to naród, który nie wstydzi się swoich korzeni, a przy tym dumnie kroczy w przyszłość, której chce być współtwórcą i równorzędnym partnerem. Wreszcie Polska ambitna to Polska klasa polityczna potrafiąca odważnie i zgodnie budować polską drogę do wielkości. Krótko mówiąc, Polska ambitna to taka Polska, w której wszyscy, bez względu na wyznawane poglądy, czują dumę ze swojego kraju, czują dumę, bo wiedzą, że ich państwo o nich zadba, a nie ich porzuci - mówił.

Mateusz Morawiecki w Sejmie: Pokazaliśmy, że Polacy mogą polegać na swoim państwie

- Czwartą wartością, na której opieramy naszą politykę, jest wiarygodność. Władza musi realizować to, co obiecuje. W życiu codziennym jest to czymś fundamentalnym, dotrzymujemy słowa naszym kolegom Bliskim w rodzinie. Ale ta zasada niestety bardzo często była w polityce ignorowana. Dziś można oczywiście nasze rządy krytykować na różne sposoby i z różnych punktów widzenia, ale to my pokazaliśmy, że głos Polaków naprawdę się liczy, a wyniki wyborów zobowiązują - kontynuował.