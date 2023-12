Nowa minister chce wziąć 18 tys. zł po dwóch tygodniach pracy. "Należy mi się"

Sąd Najwyższy podjął uchwałę o ważności referendum krajowego przeprowadzonego 15 października 2023 roku. Rozprawę przed pełną Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zdominowała kwestia rozbieżności co do oceny naruszeń komisji wyborczych, których członkowie nierzadko pytali głosujących przy wydawaniu list, czy chcą także listę do głosowania w referendum.