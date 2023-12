Marek Suski wyjaśnia w Sejmie swoją poprawkę ws. 700 metrów. Mówi o "wiatrakach w ogródkach"

- W jaki sposób podejmowane są decyzje? - kontynuował.



Na głosy z sali zarzucające PiS zamykanie kopalń i kupowanie rosyjskiego węgla, Suski odparł: "Zamykanie kopalń to polityka przez was popierana UE. Węgiel z Rosji kupowały opozycyjne samorządy a nie rząd PiS. Kłamiecie, kłamiecie i jeszcze raz kłamiecie".

- Kto pani podyktował te poprawki? Niech pani się do tego przyzna - mówił też Suski, kierując te słowa do Hennig-Kloski.



- A jeśli chodzi o obronę polskich obywateli i odległość 700 metrów to ja zgłosiłem tę poprawkę, bo im stawialiście wiatraki w ogródkach - podsumował nawiązując do faktu, że poprawkę zwiększającą dopuszczalną odległość wiatraka od budynków mieszkalnych z 500 do 700 metrów zgłosił właśnie on, w czasie procedowania ustawy w komisji. Według ekspertów zablokowało to całkowicie rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.