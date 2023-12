Elżbieta Witek: Próba odwrócenia powagi Sejmu i zrobienia z tego coś w rodzaju show, kabaretu będzie dobra przez chwilę

Zdaniem Witek po wyborach obniżono rangę marszałka Sejmu poprzez decyzję o zmianę marszałka po dwóch latach obecnej kadencji parlamentu. - Co to znaczy rotacyjny marszałek? To, że za dwa lata spotkamy się w zupełnie innym składzie i w ciągu jednej chwili zmienią się plany? Przecież marszałek Sejmu też ma za zadanie planowanie swojej działalności, swojej aktywności, wprowadza swoje standardy. Każdy z nas jest inny i każdy odciska swoje indywidualne piętno na sposobie prowadzenia Sejmu. Nie bardzo sobie to wyobrażam. To jest naprawdę obniżenie rangi tego urzędu - mówiła.

Pytana o odrzucenie jej kandydatury na funkcję wicemarszałka Sejmu, określiła to jako zemstę realizowaną przez politycznych przeciwników. -Dzisiaj prawie 8 mln Polaków, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, nie ma swojego reprezentanta w prezydium Sejmu. To jest smutne, bo ci ludzie zostali po prostu wykluczeni - stwierdziła.