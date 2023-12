Grzegorz Schetyna o sytuacji w policji: Posłowie PiS decydowali o awansach, są skutki

Następnie Schetynę spytano o tragedię we Wrocławiu, gdzie zatrzymany w czasie transportu radiowozem postrzelił śmiertelnie w głowie dwóch przewożących go policjantów z broni, którą - jak się okazało - miał przy sobie.



- Chwilę po rozpoczęciu kadencji komendanta Szymczyka była tragedia we Wrocławiu, zginął Igor Stachowiak. Od tego się wszystko zaczęło, zaczęły się kłamstwa, tuszowanie sprawy. To jest taka klamra funkcjonowania Szymczyka jako komendanta głównego - od tragedii i śmierci Igora Stachowiaka, do tragicznej historii zabicia dwóch policjantów - stwierdził senator KO.



- Ja nie chcę winić komendanta, ale to jest kwestia szkolenia, całego trybu nadzoru nad policją i wpływu partyjnego, politycznego na struktury policji, na awanse komendantów - dodał.



Grzegorz Schetyna: Za moich czasów policja była instytucją zaufania publicznego, dziś szoruje po dnie

Na uwagę, że może policja nie jest po prostu skusić odpowiednich kandydatów warunkami finansowymi, Schetyna odparł, że "problemy budżetowe to jest jasne, one są zawsze".