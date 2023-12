Zbyt surowe kary za błahy błąd

W innej sytuacji jest Polska 2050, uprawniona bezpośrednio do pieniędzy z budżetu. I straciłaby środki, gdyby nie to, że pod koniec stycznia PiS wprowadziło zmiany do ustawy o partiach politycznych, dopuszczając przyjęcie drobnych kwot z naruszeniem ustawy. Próg błędu wynosi odtąd 1 proc. rocznych przychodów w przypadku partii o budżetach mniejszych niż milion złotych i 0,1 proc., gdy budżet przekracza milion.

Przed nowelizacją partie narzekały, że dotychczasowe przepisy przewidujące odrzucenie sprawozdania z powodu błahego błędu są zbyt surowe. Na przykład w ubiegłej kadencji Konfederacja miała stracić 20,6 mln zł z powodu nieprawidłowo wywieszonego banneru. Partię uratowało to, że jej sprawa zawisła na długie lata przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zaś Polska 2050 jest pierwszym ugrupowaniem, które przed finansową gilotyną uratowały nowe przepisy. W swojej uchwale PKW orzekła, że „łączna wartość środków przyjętych przez partię z naruszeniem przepisów ustawy nie przekroczyła 1 proc. ogólnej kwoty jego przychodów”. Jedyną sankcją dla partii Hołowni ma być przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści przyjętych wbrew prawu.

– Dotychczasowe rozumienie ustawy o partiach politycznych było absurdalne i dobrze, że Sejm skorygował przepisy – mówi Jacek Kozłowski.

Polska 2050 chce zmian w ustawie o finansowaniu partii

Zaznacza, że mimo przyjęcia sprawozdania partia nie zgadza się z uchwałą PKW. – Staraliśmy się skorygować błąd z zakupami osób fizycznych i uważamy, że zrobiliśmy to skutecznie. Pracownicy, którym partia wypłaciła środki za zakupy, zwrócili pieniądze na jej rachunek, czego nie odnotowała PKW – mówi Kozłowski. – Dodatkowo w swej uchwale PKW powołuje się na przepisy kodeksu wyborczego, choć powinna wskazać ustawę o partiach politycznych. Zarzuca nam, że nie prowadziliśmy jawnych rejestrów wpłat i umów, choć robiliśmy to pierwszego dnia, gdy przepisy w tej sprawie weszły w życie. Będziemy starali się sprostować uchwałę PKW – dodaje.