Andrzej Duda na COP28: Atom jest przyszłością. Potrzebne są kolejne zdecydowane kroki

Andrzej Duda o energetyce jądrowej: Robimy to dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków

- Atom jest przyszłością. Pokazaliśmy to także na forum Unii Europejskiej, skutecznie zabiegając o włączenie energii jądrowej do Net–Zero Industry Act. Zaledwie dwa tygodnie temu Parlament Europejski uwzględnił w niej także atom. Zabiegaliśmy o to jako Polska bardzo mocno. To sukces wielu państw członkowskich z panem prezydentem Emmanuelem Macronem na czele - kontynuował.

Zdaniem prezydenta, potrzebne są kolejne kroki w kwestii wsparcia energetyki jądrowej w ramach Unii Europejskiej.

- Dlatego chciałbym ogłosić, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji w UE w pierwszym półroczu 2025 roku będzie sprawiedliwa transformacja energetyczna ze szczególnym uwzględnieniem energii jądrowej - zapowiedział Andrzej Duda.

- Jeśli chcemy zrealizować ambitne cele klimatyczne, to musimy działać w kwestii rozwoju energii atomowej jeszcze odważniej, szybciej i skuteczniej - dodał.