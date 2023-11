Gdy poseł próbował przedstawić dane dotyczące miesięcznych kosztów życia studentów, jego wystąpienie było zagłuszane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Jay-Z i Gen Z w Sejmie. Marszałek Szymon Hołownia upomina posłów PiS

- Co i rusz słyszę uwagi pod adresem mojego wieku, a ja przy zachowaniu posłów czuję się, jakby to były klasy 1-3 w podstawówce - zwrócił się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

- Uwagi pod adresem wieku są niestosowne. Natomiast pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą mamy za chwilę przegłosowywać - skomentował prowadzący obrady w Sejmie lider Polski 2050.

Gdy Gomoła kontynuował swoje wystąpienie, ponownie głos zabrał Hołownia, zwracając się do posłów PiS. - Nie Jay-Z, tylko gen Z, panie pośle Kaleta. Tak, to są jednak dwa różne zjawiska - powiedział do posła Piotra Kalety.

Jay-Z jest amerykańskim raperem. "Gen Z" (Pokolenie Z) to określenie pokolenia ludzi urodzonych od roku 1995 do roku 2012, dopiero wkraczających na rynek pracy.