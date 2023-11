Robert Mazurek przypomniał Kosiniakowi-Kamyszowi, że był przeciwnikiem powstania Wojsk Obrony Terytorialnej i mówił o tym, że to prywatne wojsko Antoniego Macierewicza.

Kosiniak-Kamysz: WOT będzie doceniony za naszych rządów

- W tym momencie, kiedy wypowiadałem te słowa, to w istocie tak to się formułowało. My zgłaszaliśmy wtedy poprawkę, że te wojska nigdy nie mogą być użyte przeciwko obywatelom polskim. Ta poprawka została odrzucona. Wycofuję się po tym, co się wydarzyło w ostatnich latach. Widziałem zaangażowanie wojsk obrony terytorialnej, one się sprawdziły. Jedno trzeba zrobić, powinny nie podlegać ministrowi obrony narodowej, tylko powinny wyjść w struktury zarządzane i nadzorowane przez dowódców, przez wojska - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Czytaj więcej Wojsko Sondaż: Chcemy armii takiej, jak widzi ją PiS Większość Polaków uważa, że siły zbrojne mogą liczyć nawet 300 tysięcy żołnierzy. Takie duże wojsko chciało budować Prawo i Sprawiedliwość.

- To, że polityk, i to też jest rzadkie moim zdaniem, potrafi powiedzieć: "myliłem się, myślałem, że to potoczy się inaczej" - mówił. - Też trzeba pamiętać, że nie były przyjmowane nasze poprawki, nasze stanowisko nie było realizowane, więc mogliśmy być sceptyczni. Ale chciałbym kiedyś usłyszeć ze strony tych, którzy są jeszcze dzisiaj w obozie rządzącym, cokolwiek takiego o nas - dodał.

- Chcę powiedzieć wyraźnie, że podczas naszych rządów będą wojska obrony terytorialnej również doceniane - zapowiedział.