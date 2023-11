Monika Horna-Cieślak powiedziała również, że chciałaby wzmocnić aspekt edukacyjny działalności RPD – między innymi poprzez organizację kampanii, warsztatów, szkoleń i konferencji z zakresu udzielania pomocy psychologicznej i wzmacnianiu świadomości o zdrowiu psychicznym. - Kiedyś to my możemy pomóc danemu dziecku, kiedy przyjdzie do nas z trudnościami. Musimy nauczyć się reagować, zwracać uwagę na to, jak funkcjonują dzieci - stwierdziła.

Kim jest Monika Horna-Cieślak

Monika Horna-Cieślak urodziła się 5 grudnia 1989 r. w Grudziądzu. Jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne.

Horna-Cieślak tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości, świadczyła indywidualne konsultacje i wsparcie dla klientów Centrum Pomocy Dzieciom w ramach współpracy z największą organizacją pozarządową, zajmująca się tematem krzywdzenia dzieci - Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką programu HELP Rady Europy.

Horna Cieślak jest też współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w szczególności ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, oraz ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego, które współtworzyła z młodzieżą.