- Mamy konkretne ustawy. One zostały skierowane do przeprocedowania. Nie zauważyłem ich w porządku obrad. Chciałem przedstawić jakie to ustawy. Po pierwsze wakacje kredytowe, cały czas inflacja jest wysoka - kontynuował Morawiecki, mimo uwagi Szymona Hołowni, że ten punkt jest w porządku obrad.



- Punkt drugi: zerowy VAT na żywność. Zerowy VAT na żywność został zaproponowany w formie ustawy, bo rozporządzenie Ministra Finansów może być szybko zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów. Ustawa nie może być szybko zmieniona - podkreślił.



- Punkt trzeci to zamrożenie cen energii. Od kilku lat mroziliśmy wielokrotnie ceny energii. Tak samo teraz zaproponowaliśmy odpowiednie mechanizmy, które są w większości mechanizmami pozabudżetowymi, nie mającymi wpływu na budżet. Prosimy, wnioskujemy o to, aby nie doszło do skokowego wzrostu cen energii elektrycznej od 1 stycznia - mówił szef rządu.



- Wreszcie czwarty punkt to emerytury stażowe. Mówiliśmy o tym kilka miesięcy temu, przygotowaliśmy ustawę. To dla milionów osób wybór kiedy chcą przejść na emeryturę - dodał.



- Dziś stoimy przed takim testem, czy te słowa dotyczące wyrzucenia zamrażarki były tylko czczą obietnicą. Panie marszałku, nie ma na co czekać. Słowo się rzekło, ustawa u płota. Proszę realizować swoje zapowiedzi - zaapelował Morawiecki.