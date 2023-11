22,9 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.



- Wskaźnik osób uważających, że to Mateusz Morawiecki był najgorszym Prezesem Rady Ministrów od roku 2001 rośnie wraz z postępem lat (17% - najmłodsi, 30% - najstarsi respondenci). Zdanie to podziela 3 na 10 badanych z wyższym wykształceniem i taki sam odsetek osób o dochodach wyższych niż 5000 zł netto. Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania obecny premier najczęściej wskazywany był przez osoby z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (33%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 listopada 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.