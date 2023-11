Zerkają w stronę Trzeciej Drogi

To nie PSL zerka w stronę PiS, ale młodzi posłowie PiS zerkają w stronę Trzeciej Drogi. Partia Jarosława Kaczyńskiego straciła władzę i może się okazać, że na dłużej niż tylko cztery lata. Jeśli młodzi parlamentarzyści Kaczyńskiego myślą perspektywą kolejnej ośmiolatki, w trakcie której będą w opozycji, to mogą szybko nie zakosztować smaku władzy i partycypowania w konsumpcji jej owoców.

Plan PSL i Polski 2050 jest taki, żeby powiększać się i zrobić z Trzeciej Drogi formację masową, która przejmie część wyborców PiS i szerzej - wyborców prawicowo-konfederacji. PiS ma być na scenie, ale bardziej jako "partia straszak", która kiedyś potencjalnie może wrócić do władzy, niż realna siła, która w bliskiej perspektywie wróci do rządzenia. Do tego potrzebne jest oskubanie PiS z wyborców i parlamentarzystów. A opozycja dla posłów PiS, tych umiarkowanych i niesplamionych decyzjami partii Kaczyńskiego, ofertę może mieć szeroką. Już przed wyborami PSL i Trzecia Droga sięgnęli po polityków byłego koalicjanta PiS, z Porozumienia Jarosława Gowina czy po Artura Dziambora z Konfederacji. Mimo, że większość z nich nie dostała się do parlamentu, nie zostanie na lodzie.

Wybory samorządowe i europejskie będę dla PiS jeszcze trudniejsze od parlamentarnych. PiS straci sejmiki, a co za tym idzie dużą część władzy lokalnej oraz liczne posady. Kaczyński chce uchronić się przed rozliczeniami poprzez konsolidację Zjednoczonej Prawicy i już zapowiedział zjazd sił patriotycznych. Wystąpi na nim, obok PiS, OdNowa i Suwerenna Polska, z zaciśniętymi zębami oraz planktonowe środowiska krajowe, ale silnego nowego prawicowego obozu władzy Kaczyński nie stworzy. Tym bardziej, że kosztem PiS chcą też urosnąć inni.

Im słabszy PiS, tym silniejsza Konfederacja

Konfederacja również jest otwarta na posłów PiS, ale już nie na współpracę z partią Kaczyńskiego. Konfederacja nie jest jednak tak atrakcyjna dla posłów PiS, jak większość parlamentarna. A posłów PiS może potrzebować Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga choćby po to, żeby postawić Zbigniewa Ziobrę, Jarosława Kaczyńskiego czy Beatę Szydło przed Trybunałem Stanu. Im dłużej będą zwlekać z transferami, tym cena będzie niższa. Marcin Ociepa, wiceszef MON, szef OdNowy i poseł PiS zaprzecza transferom, pisząc w mediach społecznościowych: „Wszystkim, którym wydaje się, że rozbiją jedność Zjednoczonej Prawicy wrzutkami medialnymi o odejściu posłów OdNowa z klubu PiS odpowiadam krótko: niedoczekanie Wasze. Pozostajemy zjednoczeni w różnorodności.” Ale Ociepa ma bogate doświadczenie w dementowaniu informacji, które później stają się faktami dokonanymi. Zapierał się również, że nie opuści Porozumienia Jarosława Gowina, występując u jego boku, żeby kilkanaście godzin później zadać mu cios w plecy, będąc już po stronie Jarosława Kaczyńskiego.