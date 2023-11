Morawiecki: Rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma posłami. Skład rządu - 27 listopada

Premier zaznaczył, że "Dekalog Polskich Spraw" to nie jest program Zjednoczonej Prawicy ani PiS. - To jest oferta polityczna, to jest wspólny mianownik najważniejszych tematów, które wzięliśmy także z programu innych partii politycznych, takich punktów programowych, które współbrzmią jak to, co my zaplanowaliśmy dla Polaków przed wyborami - dodał Mateusz Morawiecki. Deklarował, że sprawy bezpieczeństwa były dla PiS priorytetem.

Kiedy skład nowego rządu?

- Kadencje zaczynają się i się kończą. Koalicje zawiązują się i się kończą, a Polska musi trwać na trwałym fundamencie i my taki fundament poprzez "Dekalog Polskich Spraw" proponujemy. Polityczną emanacją tego katalogu najlepiej żeby była "koalicja polskich spraw", którą proponuję po raz kolejny - mówił w piątek premier.

- Rząd, który zaproponujemy w poniedziałek będzie również taką formułą rządową, która będzie swoistym zaproszeniem dla innych do budowania "koalicji polskich spraw" w zgodzie ponadpartyjnej, bez rewanżyzmu, bez zemsty, z koncentracją na wyzwaniach, które wszystkich Polaków czekają - dodał.

Mateusz Morawiecki był pytany, kiedy przedstawi skład nowego rządu i czy chciałby wygłosić exposé jeszcze w listopadzie, czy ma zamiar czekać do ostatniego momentu, czyli do 11 grudnia. - Skład nowego rządu zostanie przedstawiony w poniedziałek (27 listopada - red.) - ogłosił premier.

- O exposé będę chciał porozmawiać z marszałkiem (Sejmu Szymonem - red.) Hołownią - dodał. Morawiecki zadeklarował, że będzie chciał zaprezentować exposé.