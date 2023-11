Finlandia-Rosja: granica zamykana na kłódkę

Rząd w Helsinkach zdecydował o zamknięciu czterech z pięciu działających jeszcze punktów. Pozostał ostatni, Raja-Jooseppi, leżący za kołem podbiegunowym.

Fińscy politycy doszli do wniosku, że migracyjny „kryzys nie pojawił się sam z siebie”, a winę za niego ponosi Rosja. Niezależni rosyjscy dziennikarze zaś wykryli, że dowóz ludzi do granicy to dobrze zorganizowany proceder. W internecie pełno było ogłoszeń oferujących taką podróż za 2–3 tys. euro.

Nie wiadomo tylko, kto kieruje tym „turystycznym biznesem”. Ale fińska straż graniczna już zauważyła, że rosyjska ochrona granicy zapędza imigrantów na fińską stronę i nie pozwala im zawrócić. Wcześniej Kreml anulował umowę z Helsinkami o ochronie pasa przygranicznego, która na Rosjan nakładała obowiązek usuwania stamtąd osób nieposiadających prawa wjazdu do Unii.

– Unia Europejska i Finlandia nie mogły sobie wyobrazić, że na granicach z Rosją będzie prawie stan wojenny, że Rosja i Białoruś będą wykorzystywać imigrantów przeciw nim – mówi były łotewski minister obrony Artis Pabriks. Uważa on, że Kreml mści się w ten sposób za przyłączenie Finlandii do NATO. Łotwa jeszcze w październiku zamknęła dwa ze swoich siedmiu przejść granicznych z Rosją. A Finlandia od początku tygodnia zaczęła zamykać swoje.