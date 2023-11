Nagrody w MSWiA. Mariusz Kamiński wyróżnił ponad 15 tys. funkcjonariuszy

Nagrody przyznano funkcjonariuszom służb szczególnie zaangażowanych w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na wschodniej granicy naszego kraju.

- W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, które wymagały szybkiej i zdecydowanej reakcji. Hybrydowy atak na naszą wschodnią granicę, wojna na Ukrainie czy w przypadku naszych strażaków, akcje gaszenia pożarów poza granicami Polski, to tylko kilka przykładów Waszego zaangażowania. Jesteście prawdziwymi bohaterami. Dziękuję Wam za to - przekazał szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- Jesteście spadkobiercami tych, dzięki którym Polska odzyskała swoją niepodległość i którzy później niezłomnie bronili suwerenności oraz integralności naszej granicy - dodał.

Nagrody dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i SOP

Jak informuje MSWiA, nagrody trafią do niemal 5 tys. strażników granicznych i 1000 policjantów.